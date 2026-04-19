Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Сигнал до СЕМ за мащабен случай с бюлетини без номера

19 април 2026, 9:31 часа 24 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Сигнал до СЕМ (незнайно защо, след като Съветът за електронни медии няма отношение към изборния процес и организацията му) и редакционната поща на Actualno.com за нередности с бюлетини дойде рано тази сутрин. В сигнала, който е анонимен, се посочва, че в Априлци, Ловешка област, имало бюлетини, откъснати от кочаните без номера.

Още: Печатат спешно над 300 000 бюлетини за изборите на 19 април, членове на секционни комисии напускат в последния момент

"В общината са откъснали бюлетините но номерата са останали на кочаните, и хората така гласуваме без изобщо да сме сигурни нашите бюлетини отговарят ли на номерата", пише в сигнала.

Освен това там се твърди, че при приема на бюлетините снощи, 18 април, присъствали само четирима души.

Припомняме, че в 20:00 часа днес, 19 април, служебният вътрешен министър Емил Дечев е обещал да даде пресконференция, на която да разкрие данни за купуване на гласове и кой е давал най-много пари и е хвърлил най-много усилия в тази "специфична част" на българските избори.

Още: Гарантиран имунитет: Най-наглата изборна измама – обясни я МВР министърът Емил Дечев

Ивайло Ачев Отговорен редактор
