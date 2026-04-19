Сигнал до СЕМ за мащабен случай с бюлетини без номера

Сигнал до СЕМ (незнайно защо, след като Съветът за електронни медии няма отношение към изборния процес и организацията му) и редакционната поща на Actualno.com за нередности с бюлетини дойде рано тази сутрин. В сигнала, който е анонимен, се посочва, че в Априлци, Ловешка област, имало бюлетини, откъснати от кочаните без номера.

"В общината са откъснали бюлетините но номерата са останали на кочаните, и хората така гласуваме без изобщо да сме сигурни нашите бюлетини отговарят ли на номерата", пише в сигнала.

Освен това там се твърди, че при приема на бюлетините снощи, 18 април, присъствали само четирима души.

Припомняме, че в 20:00 часа днес, 19 април, служебният вътрешен министър Емил Дечев е обещал да даде пресконференция, на която да разкрие данни за купуване на гласове и кой е давал най-много пари и е хвърлил най-много усилия в тази "специфична част" на българските избори.

