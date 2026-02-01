Сигнал за бомба в НДК: Информация от СДВР

Сигнал за взривно устройство в Националния дворец на културата (НДК) е получен по-рано днес, съобщиха от пресцентъра на МВР. Не е уточнен точният час, в който е подаден сигналът, нито дали има подозрения кой е подателят му. Извършена е проверка, при която нищо не е намерено. Не са били евакуирани хора, като не е ясно дали защото не е имало посетители в НДК по това време, или защото органите на реда са преценили, че няма реална опасност.

Залата е прегледана и не е намерено взривно устройство, информираха от МВР, като уточниха, че става въпрос за малка зала в НДК. Няма намерени опасни предмети, казаха за БТА и от СДВР.