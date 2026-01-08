Постоянен арест за мъж, убил жена си

Апелативните магистрати в София отказаха да изменат мярката за неотклонение на мъж, обвинен в убийството на жена си.

Днес състав на Апелативен съд - София потвърди определението на Софийския градски съд, с което е оставена без уважение жалбата на обвиняемия Валентин В. за изменение на мярката му за неотклонение от “задържане под стража“ в по-лека.

Според съда приложените по делото доказателства са достатъчни, за да бъде направен обосновано предположение, че именно обвиняемият Валентин В. умишлено е умъртвил жената, с която е живеел, по особено жесток начин и в условията на домашно насилие.

Магистратите отчетоха риск от укриване, тъй като по делото има данни, че обвиняемият често сменя адресите, на които пребивава, без да се регистрира на тях. Съдът посочи, че е налице и риск от извършване на престъпление и оказване на влияние върху свидетели.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

