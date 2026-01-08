Любопитно:

Сутрешен снежен бой между шофьори в София (ВИДЕО)

08 януари 2026, 11:10 часа 357 прочитания 0 коментара
Сутрешен снежен бой между шофьори в София (ВИДЕО)

Шофьори си спретнаха сутрешен снежен бой в София, става ясно от видео във "Фейсбук" групата "Катастрофи в София". Сбиването е станало на бул. "Климент Охридски", като видимо е свързано с предимство на пътя. Междувременно по време на боя движението в най-лявата лента на булеварда е затруденно и шьфьорите отзад временно са принудени да изчакат агресията да утихне.

Изглежда обаче никой не е сигнализирал в полицията, тъй като Actualno.com се свърза с пресцентъра на СДВР, но в дирекцията няма съобщения за случая. От полицията правят проверка на видеото в социалната мрежа, въпреки че регистрационните номера на автомобилите не се виждат.

Агресията на пътя в България

Това обаче не е първият път, в който шофьори запретват ръкави и стигат до бой на пътя.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последното спречкване между водачи беше през есента на 2025 г. Даже се стигна до използване на въздушно оръжие. Шофьор стреля с въздушно оръжие след засичане между два автомобила на ул. "Опълченска" и бул. "Тодор Александров" в София.

Двама души се сбиха на бензиностанция на автомагистрала "Хемус" през май 2025 г. При сбиването един от участниците е пострадал, като е настанен в болница за лечение с фрактура на долна челюст. Той бил ударен от опонента си с ръка и дървен прът. Насилникът бе задържан за 24 часа.

През юли 2024 г. пък перничанин нанесе удари с тръба върху шофьор и колата му. До ударите с тръба се стигнало след засечка на кръстовището. ОЩЕ: Агресия на пътя: Бой на "Хемус" и хулиган в автобус

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
София СДВР бой шофьори агресия на пътя
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес