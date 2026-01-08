Сутрешен снежен бой между шофьори в София (ВИДЕО)

Шофьори си спретнаха сутрешен снежен бой в София, става ясно от видео във "Фейсбук" групата "Катастрофи в София". Сбиването е станало на бул. "Климент Охридски", като видимо е свързано с предимство на пътя. Междувременно по време на боя движението в най-лявата лента на булеварда е затруденно и шьфьорите отзад временно са принудени да изчакат агресията да утихне.

Изглежда обаче никой не е сигнализирал в полицията, тъй като Actualno.com се свърза с пресцентъра на СДВР, но в дирекцията няма съобщения за случая. От полицията правят проверка на видеото в социалната мрежа, въпреки че регистрационните номера на автомобилите не се виждат.

Агресията на пътя в България

Това обаче не е първият път, в който шофьори запретват ръкави и стигат до бой на пътя.

Последното спречкване между водачи беше през есента на 2025 г. Даже се стигна до използване на въздушно оръжие. Шофьор стреля с въздушно оръжие след засичане между два автомобила на ул. "Опълченска" и бул. "Тодор Александров" в София.

Двама души се сбиха на бензиностанция на автомагистрала "Хемус" през май 2025 г. При сбиването един от участниците е пострадал, като е настанен в болница за лечение с фрактура на долна челюст. Той бил ударен от опонента си с ръка и дървен прът. Насилникът бе задържан за 24 часа.

През юли 2024 г. пък перничанин нанесе удари с тръба върху шофьор и колата му. До ударите с тръба се стигнало след засечка на кръстовището.