"Гостите не искат да си тръгват" и "В бензина има захар": Из глупостите до 112 в Шумен

08 януари 2026, 10:18 часа
"Гостите ми не искат да си ходят" или "В бензина ми има захар -опитах го". Това са само част от глупостите, за които хората са потърсили спешния телефон 112 в област Шумен, става ясно от съобщение на местната полиция до медиите. Органите на реда отчитат, че в област Шумен за изминалата 2025 година чрез телефон 112 са приети над 20 000 сигнала от всякакво естество, средно над 50 на дежурство. И ако голяма част от тях са били в случаи на реална заплаха за живота, здравето, безопасността и имуществото на хората, има и такива, които оперативните дежурни поставят в графа „други“.

Има случаи в които се налагат глоби на хора, ползвали спешния телефон не по предназначение. Общо 38 са санкционираните за злоумишлени и неверни сигнали в област Шумен. На територията на РУ- Велики Преслав през 2025 година са съставени 20 акта са установени административни нарушения по Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.

Често се получават обаждания от хора с молба на различни адреси да се пратят полицаи „ за сплашване“. ОЩЕ: Сигнал за бомба доведе до евакуация на Летище "Пловдив"

Ето най-големите глупости

Най-смущаващ бил получен сигнал от мъж, който заявил, че негови близки му поставили захар в резервоара и той разбрал, че е така след като опитал бензина, а той бил сладък.

Приемани са обаждания, в които граждани са помолили да отидат на адрес, за да изгонят гости, които не искат да си тръгват.

Жена се обадила и настояла в жилището ѝ веднага да отиде полиция, тъй като заварила мъжаи с чужда жена в спалнята им.

Мъж се обадил и се оплакал, че не искат да го приемат за лечение в психиатрично заведение. Обяснил, че е с багажа си отпред и иска да бъде настанен.

Извънземните

Не на последно място по оригиналност са сигнали за извънземни. Такива са получавани няколко пъти в оперативната дежурна част.

Всички са „забелязани“ около паметник „Създатели на българската държава“. Оказвало се, че осветлението към паметника при мъгла за секунди изчезва, съобщават още от полицията. ОЩЕ: Балканска монахиня измами полицията

Деница Китанова
Деница Китанова
