Заловиха над 700 кг марихуана за над 6 млн. евро

Опит за контрабанда на 739 кг. марихуана за над 6 млн. евро е предотвратен на ГКПП "Капитан Андреево". "Трафикът е разкрит при проверка на товарна композиция с полска регистрация, излизаща от България за Турция, преди обед на 6 януари. Високорисковото наркотично вещества е намерено в полуремаркето, като основният товар е бил битова техника", съобщи окръжният прокурор на Хасково Иван Стоянов.

Камионът е бил управляван от 49-годишен полски граждадин и е пътувал по дестинация Нидерландия - Турция. В товарния отсек са установени 626 пакета със суха зелена листна маса, реагираща на марихуана. На водача е повдигнато обвинение и му е наложена мярка задържане до 72 часа, допълни държавният обвинител.

"Селекцията и анализът на превозното средство са извършени от наш служител с богат опит", каза началникът на отдел "Борба с наркотрафика" в Агенция "Митници" Стефан Бакалов. Той разкри, че цената на грам марихуана в съседна Турция е 30-40 евро за грам, което прави изгодна контрабандата. Освен това Турция е своеобразен хъб за наркотици за Близкия Изток.

Очаква се прокуратурата да внесе в Окръжния съд в Хасково искане за налагане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо предполагаемия наркотрафикант.