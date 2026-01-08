Мъж скочи на релсите и спря временно движението на метрото

Инцидент в метрото в София. Мъж е скочил на релсите. Инцидентът е станал около 7:25 часа тази сутрин на метростанция "Мусагеница". От "Метрополитен" съобщиха, че мъжът казал, че причината да вземе това крайно репение са семейни проблеми.

Движението на влакове бе временно спряно, а човекът е изведен жив и здрав.

Към момента движението е възстановено по график.