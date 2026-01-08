Войната в Украйна:

Мъж скочи на релсите и спря временно движението на метрото

08 януари 2026, 08:25 часа 151 прочитания 0 коментара
Мъж скочи на релсите и спря временно движението на метрото

Инцидент в метрото в София. Мъж е скочил на релсите. Инцидентът е станал около 7:25 часа тази сутрин на метростанция "Мусагеница". От "Метрополитен" съобщиха, че мъжът казал, че причината да вземе това крайно репение са семейни проблеми.

ОЩЕ: Част от системите в столичното метро са руски: Ето как ще бъдат поддържани

Движението на влакове бе временно спряно, а човекът е изведен жив и здрав.

Към момента движението е възстановено по график. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Метро инцидент Метрополитен
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес