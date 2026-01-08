“Ще те изкормя“: Обвиниха мъж, заплашил с нож съседа си

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност мъж, заканил се с убийство на съседа си. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.

Според събраните до момента доказателства на 06.01.2026 г. около 09,30 часа на партер в блок в ж.к. „Младост" 4 в гр. София обвиняемият И.Н. се заканил на З.В. с убийство, като замахнал с нож към лицето на мъжа и му казал: „Ще те изкормя“. Заканването възбудило у мъжа основателен страх за осъществяването му.

Още: Осъждан преби малката си сестра и я заплаши с убийство

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1, т. 1 от НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“. В хода на разследването до момента е станало ясно, че двамата мъже са съседи и между тях е възникнал спор.

С постановление на прокурор И.Н. е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 08.01.2026 г., наблюдаващ прокурор внесе искане в съда за определяне на мярка за неотклонение “задържане под стража“.

Още: “Искаш ли да те намушкам с нож“: Нарушил ограничителна заповед е с обвинение