4 години затвор и глоба за разпространение на кокаин за 2 милиона лева

Пловдивският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между прокуратурата и турски гражданин, обвинен в разпространение на кокаин на стойност близо 2 млн. лева, съобщиха от Съдебната палата, цитирани от БТА.

Магистратите му наложиха наказание в размер на четири години лишаване от свобода при първоначален общ режим, както и глоба в размер на 10 000 лева.

Мъжът е задържан през юни миналата година като от жилище в Пловдив, обитавано от него, са иззети 6 кг кокаин, марихуана и друго наркотично вещество.

Разработката по установяване на канала за трансфер на кокаина е на Териториална дирекция “Национална сигурност“ – Пловдив, които са използвали съдействието на отдел “Криминална полиция“ към ОД на МВР – Пловдив.

Определението на съда е окончателно.

