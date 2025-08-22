Стабилно е състоянието на детето, пострадало при инцидента с АТВ

Детето, което беше прието в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) - Бургас с тежки травми след инцидента с АТВ в Слънчев бряг, е в стабилно състояние, предаде БТА.

Предстои извеждането му от интензивното отделение на лечебницата. Прогнозите на лекарите са, че тригодишното момченце ще се възстанови напълно от нараняванията, получени при сблъсъка с моторното превозно средство.

Без промяна остава състоянието на майка му - тя все още е в отделението по реанимация с критични показатели.

Инцидентът стана на 14 август, когато петима души, сред които три деца, бяха блъснати от моторно превозно средство, отдавано под наем. Управлявал го е младеж на 18 години. Пред пристигналите на място полицаи водачът е обяснил, че превозното средство е било с неизправни спирачки - нещо, което установил непосредствено след наемането му. ОЩЕ: Протестите успяха: Полицейският син, прегазил хора с АТВ на морето, се връща в ареста