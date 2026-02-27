Слух за нов опит да бъде взет лицензът на "Делта гард"*

Слух, че служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев е отнел лиценза на охранителната фирма "Делта гард" се появи в социалните мрежи. Информацията дойде от публикация в профила на Кирил Чуканов, който стана по-известен по времето на протестите ДАНСwithme, които продължиха цяла година и в крайна сметка дочакаха успех - оставката на правителството на Пламен Орешарски.

"След 20-та тези сладури бяха видими по провинцията. Но постепенно се "нормализираха" и в София. Все едно не е имало "8-те джуджета", Петьо Еврото и пр. Би трябвало сега да има вътрешна проверка в МВР дали органите през последните години са се ползвали от услугите на "делти" и на какво основание", пише още Чуканов във "Фейсбук". Според Чуканов това е трябвало да стане много отдавна, но винаги е имало други приоритети.

Снимка на екрана: Facebook/Kiril Chukanov

Actualno.com се обърна към пресцентъра на МВР, които казаха, че към момента нямат такава информация. *(Обновено) По-късно от МВР уточниха информацията, като добавиха, че към момента няма отнет лиценз на охранителна фирма. ОЩЕ: Полицаи, минали в "Делта гард": Държавата пази тайна

Лицензите на "Делта гард"

Това не е първият път, в който се иска отмяна на лиценза на "Делта гард". Такъв опит имаше през 2021 г. в служебното правителство на Стефан Янев, но през 2024 г. Върховният административен съд върна лицензите на фирмата.

Основанието тогава беше, че лицето на фирмата - Димитър Спасов, по-известен като Митко Каратиста бе с повдигнато официално обвинение за самоуправство, осъществено със сила или заплаха. От "Делта град" обаче контрираха, че Спасов вече не е съдружник, откакто е разбрал за обвинението официално и не може да се търси отнемане на лиценз за дейност заради негови действия.

Из скандалите около "Делта гард"

"Делта гард" е известна охранителна фирма в България, но често името ѝ се появява в медиите около скандали. Фирмата стана популярна първо при "Осемте джуджета".

На частичния местен вот в столичния район "Искър" имаше твърдения, че коли на "Делта гард" са карали избиратели до секции. Твърденията бяха на ПП-ДБ, като по-късно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отрече да има връзка с него и партията му - ОЩЕ: "Къмпинг Градина": Инцидентът с пребитото от полицай момче не е станал тук