Не пускат майката на Николай Златков да види тялото му

Майката на 22-годишния Николай Златков - Ралица Асенова - все още не може да погребе сина си и не ѝ е позволено да види тялото му. Това съобщава Offnews, позовавайки се на разказа на самата Асенова. Mладият мъж беше открит мъртъв до връх Околчица в кемпер заедно с Ивайло Калушев и 15-годишния Александър Макулев.

Offnews предава, че Асенова е отишла в Съдебна медицина във Враца, за да подаде молба да бъде незабавно уведомена при освобождаване на тялото. Първоначално служителите отказали да приемат документа, но след настояване той бил входиран.

Съдебен лекар е потвърдил пред нея, че експертизата на сина ѝ е изготвена и изпратена в прокуратурата още предния ден. По данни на Offnews обаче той е отказал да ѝ предостави информацията. Медията съобщава, че лекарят се е свързал по телефона с наблюдаващия прокурор Цветелин Радойнов, който разпоредил да не се дава разрешение майката да види тялото.

Offnews уточнява, че още преди две седмици Асенова е подала чрез адвокат молба за освобождаване на тялото, но до момента няма отговор.

След отказа в Съдебна медицина тя е потърсила среща с наблюдаващия прокурор в Окръжната прокуратура във Враца. По информация на медията Радойнов не е бил на място. Ръководителят на прокуратурата Владимир Сираков е бил в отпуск, а заместникът му Владимир Дилков също не е бил на работа.

Грубо отношение

След настояване Асенова е била приета от дежурния прокурор Ивайло Хайтов. Тя твърди, че той се е държал грубо и е повишил тон на адвокатката ѝ. По думите ѝ прокурорът е заявил, че ако бъде допусната да види тялото, това може да "замърси разследването".

Медията предава още, че при настояване от страна на майката да бъде поискано разрешение от наблюдаващия прокурор, Хайтов първоначално отказал да проведе разговор пред нея. След като тя излязла от кабинета, той се свързал с колегата си и впоследствие ѝ съобщил, че няма да получи разрешение.

Според разказа прокурорът е потвърдил, че експертизата е получена от Съдебна медицина, но все още не е прегледана. Той посочил, че може да се наложат допълнителни действия и че евентуалното допускане на майката до тялото би могло да компрометира разследването.

Ралица Асенова е заявила пред медията, че настоява единствено за правото си да види сина си и да бъде уведомена при освобождаването на тялото. По думите ѝ прокурорът е реагирал остро и я е заплашил, че ще бъде изгонена. В крайна сметка тя не е била допусната до моргата, въпреки уверенията, че няма да бъде докосвано тялото.