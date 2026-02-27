Спорт:

Иван Христанов коментира продажбата на хижа “Петрохан“

Служебният министър на земеделието през 2021 г. в много кратък срок е продал имота на хижа “Петрохан“ на фондацията на Ивайло Калушев. Това заяви служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов, цитиран от БГНЕС. Министър Христанов заяви, че е разгледал внимателно документите и се е запознал с целия файл за “Петрохан“. „През ноември 2021 г. тогавашният служебен министър подписва в един много кратък срок продажбата на този имот на въпросната фондация. Какви са мотивите за момента не знаем. Дали е имало политически натиск или това е било решение, базирано на аргументи, нямаме яснота. Виждаме в документите заповед за продажбата на този имот, след което продажбата е извършена в много къс срок“, обясни той и добави: “Бих казал необичайно къс срок“. 

ИАГ са се държали професионално

Още: "Замитане на следи": Бившият главен секретар на МВР посочи "Петрохан" като причина за уволнението си

В същото време министър Христанов похвали Изпълнителната агенция по горите, която според него се е държала изключително професионално през цялото време по случая “Петрохан“.

“Те са правели необходимите проверки, издавали са необходимите предписания. В техните действия през цялото време от 2022 г. насам нямаме никакви съмнения. Виждаме едно изключително професионално поведение от страна на Агенцията“, каза служебният министър на земеделието.

Още: "Биволъ": Има ли връзка между Калушеви, ДС, УНСС и Частното училище за деца?

Припомняме, че при трагедията в хижа “Петрохан“ и под връх “Околчица“ загинаха петима мъже и едно дете. Води се разследване за причините за смъртта им. 

Лансираната версия на разследващите за три самоубийства и две убийства, последвани от самоубийство, се приемат с огромни резерви от обществото. Случаят стана повод и за политически атаки, предимно от “Има такъв народ“ и ДПС “Ново начало“ към “Продължаваме промяната - Демократична България“. 

Преди дни служебният вътрешен министър Емил Дечев бе изслушан по случая в парламента. Той каза, че е имало много пропуски в разследването още преди убийствата. Още: Главният секретар на МВР изненадващо се появи в парламента и заговори за "Петрохан"

Спасиана Кирилова
