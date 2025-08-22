Войната в Украйна:

Протестите успяха: Полицейският син, прегазил хора с АТВ на морето, се връща в ареста

Осемнадесетгодишният Никола Бургазлиев - полицейският син, който помете с електрическо АТВ петима души на тротоар в Слънчев бряг, се връща в ареста. Това реши на 22 август Окръжният съд в Бургас, след като прокуратурата обжалва наложената му на първа инстанция мярка "домашен арест". Решението дойде и на фона на гражданските протести в Бургас, София и Пловдив, с които се настояваше мярката да бъде изменена. Постановлението на магистратите впоследствие беше посрещнато с бурни аплодисменти от близките на ранените и гражданите, които се бяха събрали пред сградата на съда в морския град.

Обвинението е преквалифицирано

До днес обвинението към Бургазлиев бе за причиняване по непредпазливост на средни телесни повреди на пострадалите. Сега окръжната прокуратура го преквалифицира в причиняване на тежки телесни повреди.

В четвъртък, 21 август, адвокатът на ранените съобщи, че най-тежко пострадалата жена - Христина, е изпаднала в мозъчна смърт. Сърцето и мозъкът на младата жена са отказали, съобщи семейството ѝ във Facebook. Състоянието на малкия ѝ син Мартин, за чийто живот лекарите в Университетската болница в Бургас се борят вече седмица, остава критично.

При катастрофата пострадаха общо двама възрастни и три деца.

Разследването по случая беше поето от Националната следствена служба след разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Съмнения около пробата за наркотици на водача на АТВ-то

"Имаме съмнение и относно начина на вземане на теста за употреба на наркотици. Искаме да се вземе ДНК от самата проба, за да се види дали тя съответства на обвиняемия", каза по-рано тази сутрин адвокатът на семейството Георги Радков в ефира на Нова телевизия.

В съдебната зала по-късно стана ясно, че прокуратурата е направила ДНК изследване на тестовете за алкохол и наркотици, направени на Бургазлиев непосредствено след инцидента. Било доказано, че именно младежът е дал пробите. Взети са и кръвни проби, които са изпратени във ВМА, но резултатите от тях все още не са готови, съобщи Нова ТВ.

