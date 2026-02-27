Шофирал дрогиран и съден за същото се сдоби с обвинение

Прокурор при Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 45-годишен мъж, шофирал след употреба на наркотични вещества. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.

Според събраните до момента доказателства на 26.02.2026 г., обвиняемият Л.Р. шофирал лек автомобил марка „Рено“ по ул. “Христо Силянов“ в гр. София след употреба на наркотични вещества – амфетамин и метамфетамин. Наличието на наркотици е доказано с „Drug test 5000”. Обвиняемият е отказал да даде проба за изследване в болница.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл.343б, ал.4 вр. ал.3 вр. чл.28, ал.1 от НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“.

Л.Р. е осъждан за идентично деяние. Предвид възможността да извърши престъпление, с постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка “задържане под стража“.

