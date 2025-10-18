Съдия Мирослава Тодорова каза на ад хок прокурора Даниела Талева да разследва и. ф. главния прокурор Борислав Сарафов

Неправилно ад хок прокурорът Даниела Талева, чиято основна задача е да разследва сигнали за възможни престъпления, извършени от главния прокурор, е отказала да образува досъдебно производство срещу изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов. Това е постановила съдия Мирослава Тодорова с Определение № 3272/17.10.2025. Определението обаче все още не е качено в базата данни на Софийския градски съд (СГС).

Документът е преразказан в публикация на гражданското движение БОЕЦ – защото решението е след тяхна жалба.

От движението припомнят защо искат разследване на Сарафов – заради твърдения, че е прикривал корупционни престъпления на депутата Делян Пеевски в Национална компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), осуетявайки наказателно преследване. Представени са и твърдения за нерегламентирани доходи на близки на Сарафов от фирми, свързани с Пеевски и Бойко Борисов, и са приложени 413 файла, за които се твърди, че са от "личния архив" на Петьо Петров ("Петьо Еврото") – Още: "БОЕЦ" с нови твърдения за Борислав Сарафов и интересни парични потоци, иска разследване

Какво е решила Тодорова – че прокурор Талева неправилно ограничила преценката дали да има досъдебно производство само до частта от сигнала за НКЖИ. "Проверката е сведена до формални действия, а прокурорът не е извършил задълбочен и пълен анализ на всички представени документи (включително 413-те файла) и предишни прекратени производства, свързани с твърдените престъпления. Прокурорът е приложил несъвместима аналогия на закона, като е поискал удължаване на срока за проверката от заместник на главния прокурор. Съдът приема, че това действие компрометира институционалната дистанция, която се изисква от особените правила за разследване на главния прокурор. Прокурорът е пропуснал да извърши основни следствени действия, като: разпит на лицата, предали архива на "БОЕЦ", изискване на пълните прокурорски преписки, както и нареждане за графологически експертизи на подписи и резолюции върху представените документи“ - това е констатирано в определението според БОЕЦ. Движението казва и, че Даниела Талева не е отговорила мотивирано дали данните за доходите на близките на Сарафов от някои фирми са легални.

От казаното от БОЕЦ не става ясно дали е възможно обжалване на определението.

Интересен факт - Сарафов поиска отвод на Тодорова по делото тази седмица - Още: Сарафов поиска отвод на съдия от дело за архива на Пепи Еврото

Коя е съдия Мирослава Тодорова?

Съдия Тодорова е отдавна известна в правната общност в България. Припомняме само два щриха от кариерата ѝ, които добре показват какъв натиск е имало срещу нея през годините: