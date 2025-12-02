Блъснал се в стълб: Автомобил катастрофира на бул. “Цариградско шосе“

Автомобил се блъсна в стълб на бул. „Цариградско шосе“ в София този следобед, предаде БГНЕС.

Инцидентът стана около 16 ч. в посока Орлов мост, малко след хотел „Плиска“.

Очакват се екипи на полицията на мястото на произшествието. Вследствие на инцидента се образува голямо задръстване на булеварда.

