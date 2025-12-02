Войната в Украйна:

Блъснал се в стълб: Автомобил катастрофира на бул. “Цариградско шосе“

02 декември 2025, 16:26 часа 337 прочитания 0 коментара
Блъснал се в стълб: Автомобил катастрофира на бул. “Цариградско шосе“

Автомобил се блъсна в стълб на бул. „Цариградско шосе“ в София този следобед, предаде БГНЕС. 

Инцидентът стана около 16 ч. в посока Орлов мост, малко след хотел „Плиска“.

Още: Близо до мястото, където сутринта загина полицай: Нова зверска катастрофа в София (ВИДЕО)

Очакват се екипи на полицията на мястото на произшествието. Вследствие на инцидента се образува голямо задръстване на булеварда.

Още: Дете пострада при катастрофа на АМ “Тракия“

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
катастрофа сблъсък Цариградско шосе стълб
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес