Заловиха мъж за обир на бензиностанция в Банско

02 декември 2025, 21:47 часа 371 прочитания 0 коментара
Мъж на 24 години е задържан във връзка с въоръжен грабеж на бензиностанция в Банско, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград. Днес от полицията съобщиха, че малко преди един часа тази нощ мъж, с поставена качулка и маска, е заплашил с пистолет служителка на бензиностанция в Банско и е отнел неголяма парична сума. При инцидента няма пострадали хора, посочиха от полицията.

Тази вечер от ОД на МВР – Благоевград съобщиха, че след проведени незабавни действия от работещите по случая служители на районното управление в планинския град е установено, че извършителят на деянието е 24-годишен мъж от Банско, който е задържан със заповед за задържане до 24 часа.

Действията по разследването са под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград, Териториално поделение – Разлог, съобщиха от прокуратурата. По делото е установено, че отнетата парична сума е в размер на 240 лева. Сумата е отнета от продавач-консултант в бензиностанцията, а спрямо пострадалата е употребена сила и заплашване с насочване на пистолет. Извършителят на престъплението – 24-годишен мъж с инициали Д.Д., е установен, съобщиха още от прокуратурата. С постановление на наблюдаващият прокурор мъжът е задържан в качеството на обвиняем и е задържан за срок от 72 часа.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
