Сарафов се отказа от делото за избора си за главен прокурор

И.ф. главният прокурор Борислав Сарафов е оттеглил жалбата си срещу прекратяването на процедурата за избор на обвинител №1. Това става ясно от определение на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС), с което производството е прекратено. Припомняме, че Сарафов обжалва решението на Пленума на ВСС да спре започнатата процедура за избор на главен прокурор, в която той беше единственият кандидат. Освен това той поиска ВАС да сезира Конституционния съд по повод две нови разпоредби в Закона за съдебната власт (ЗСВ), свързани с избора на тримата големи в съдебната система.

Първата разпоредба гласи: "Пленумът на Висшия съдебен съвет може да прави предложение до президента на Република България за назначаване и освобождаване на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор, както и да приема решения по ал. 3, като в гласуването могат да участват само изборни членове, чийто мандат не е изтекъл към датата на предложението или вземане на решението". Още: Напук на съда: Спецпрокурорът замете преписка срещу Борислав Сарафов

Съгласно закона всички започнали, но неприключили с президентски указ процедури за избор на председатели на ВКС, ВАС и главен прокурор се прекратяват. Именно на база този текст ВСС на 23 януари 2025 г. спря процедурата за избор на главен прокурор, в която Сарафов беше единствен кандидат. Той обжалва решението и настоя КС да бъде сезиран.

На 7 април тричленен състав на ВАС изпрати искането до Конституционния съд, като поиска двете разпоредби да бъдат обявени за противоконституционни. Докладчик по делото стана Орлин Колев.

Сарафов даде задна

На 28 ноември обаче Сарафов е подал молба във ВАС, с която оттегля жалбата си.

"По аргумент от разпоредбата на чл. 155, ал. 1 от АПК, като страна, по чието оспорване е инициирано съдебното производство, жалбоподателят има процесуална възможност при всяко положение на делото да оттегли оспорването... при което настъпват последиците по чл. 159, т. 8 от АПК", посочва съдът. ВАС уточнява, че молбата е подадена своевременно, от надлежна страна и в изискуемата писмена форма. Още: Депутати до Пеевски замесени в наркотрафик: "БОЕЦ" обеща пълни разкрития (ВИДЕО)

С това ВАС оставя жалбата без разглеждане и прекратява делото. Определението е окончателно и е изпратено на Конституционния съд.

Как ще процедира КС предстои да стане ясно в следващите дни. Тъй като административното дело вече е прекратено и няма висящ казус, който да изисква тълкуване, очакванията са и конституционното дело да бъде прекратено.