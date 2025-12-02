“Искаш ли да те намушкам с нож“: Нарушил ограничителна заповед е с обвинение

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 50-годишен мъж, нарушил заповед за незабавна защита и се заканил с убийство на съпругата си. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.

Събраните до момента доказателства сочат, че 29.11.2025 г. около 20,00 часа в близост до магазин в кв. „Горубляне“ в гр. София, обвиняемият Ж.А. не е изпълнил заповед за незабавна защита, според която той трябва да се въздържа от извършването на домашно насилие спрямо съпругата си.

Обвиняемият я е дърпал за якето, дърпал я е за косата, а когато тя започнала да вика за помощ, той й запушил устата с ръка и я бутнал на земята. Когато жената се изправила и започнала да тича, Ж.А. тичал след нея и я дърпал за ръката с думите: “Искаш ли да те намушкам с нож?“.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл. 296, ал. 1 и по чл. 144, ал. 3, т.1 и т.3, вр. ал. 1 от НК, за което сe предвижда наказание “лишаване от свобода“.

С постановление на прокурор Ж.А. е задържан за срок до 72 часа.

