Тежка катастрофа край Враца

Тежък инцидент е станал в ранния следобед близо до село Краводер, съобщи бТВ. При изпреварване водач на лек автомобил губи контрол, навлиза в лентата за насрещно движение и се сблъсква с тежкотоварен камион. Шофьорът на колата загива на място, а спътницата му – младо момиче, е в болница със сериозни наранявания. Водачът на тира е изпробван за алкохол и наркотици, като тестовете са отрицателни. При тежкия удар е пострадал и бус с германска регистрация, в който са пътували четирима души.

Разказ на очевидец

„Има две ленти в посоката, в която ние се движим, загиналият човек караше доста силно, беше зад нас, изпревари ни, натискайки клаксона, но поднесе и отиде право в камиона", разказва очевидец.

„Беше много страшно. Двигателят на колата изхвърча и удари нашата отпред, страшен удар, за секунди. Жалко за мъжа, беше на около 25–30 години, спътницата му беше още по-млада, дано да се оправи“, допълва той.

Движението е ограничено

Към момента все още е ограничено движението по път I-1 Враца – Монтана в района на Краводер се осъществява двупосочно в една лента поради инцидента, става ясно от информация на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).