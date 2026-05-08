Кабинетът "Радев" взе властта:

БАБХ откри опасни за пчелите семена за посев

08 май 2026, 14:10 часа 375 прочитания 0 коментара
Снимка: БАБХ
БАБХ откри опасни за пчелите семена за посев

Забранени инсектициди откри Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) при лабораторни изследвания на семена за посев от царевица и слънчоглед. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет. Пробите са взети в различни точки на страната от опаковките преди зареждане на сеялките, по време на сеитба или непосредствено преди нейното начало.

Към момента са анализирани общо 21 проби – 12 от царевица и 9 от слънчоглед. В семена от царевица от областите Варна и Габрово е установен инсектицидът имидаклоприд. Той се съдържа също в семена от слънчоглед от област Търговище. В проби от слънчоглед от областите Шумен, Хасково и Бургас пък е намерен инсектицидът тиаметоксам.

Още: "Отстранено човече": Ужасен пример за борбата с отровите от пестицидите в България

Двата инсектицида са отровни за пчелите. Те се пренасят от третираните семена в развиващото се растение, достигат до цвета, попадат в нектара и прашеца, а оттам и в пчелите. Употребата им е забранена в Европейския съюз от 2022 г.

Освен това в пет проби от царевица и в девет от слънчоглед са открити активни вещества, които по принцип се включват в разрешени за употреба продукти за растителна защита, но не и за посочените култури.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

За установените нарушения ще бъдат наложени санкции. За резултатите от проверките ще бъде уведомена Европейската комисия.

Още: На косъм от трапезата ни: Отровни ядки, краставици с парацетамол и риба с живак

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пчели БАБХ семена Отровни вещества инсектициди
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес