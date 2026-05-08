Стрелба в центъра на Варна, ранена е възрастна жена

Възрастна жена е била простреляна тази сутрин в центъра на Варна. Сигналът за стрелба на бул. "Княз Борис I" е получен в 10:20 часа. Пострадалата е на 73 години. Тя е раена в ръката. Прегледана е от медици на Спешна помощ и по първоначални данни няма опасност за живота ѝ.

Веднага след получаването на сигнала на място са пристигнали полицейски екипи.

Предполагаемият извършител се издирва, съобщи БНТ. В момента текат действия по разследването.

Миналата седмица при друг случай във Варна жена от литовски произход нападна с нож четирима души.