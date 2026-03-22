ТИР се обърна на "Тракия"

ТИР се обърна на автомагистрала „Тракия“ при 56-ия километър, като тежкотоварното превозно средство попадна в канавка, предаде Нова телевизия. Причината за катастрофата все още не е установена. На мястото са изпратени три линейки, пожарен автомобил и няколко полицейски патрула. Движението не е спряно, но се извършва затруднено.

По информация на АПИ временно беше ограничено движението по активната лента при км 46 на АМ "Хемус" в посока София поради катастрофа. По-рано инцидент ограничи временно и движението по изпреварващата лента при км 2 на АМ "Струма" в посока Кулата.

Към момента все още е ограничено движението по път I-1 Враца – Монтана в района на Краводер се осъществява двупосочно в една лента поради инцидент.

Катастрофите за последните 24 часа

През изминалото денонощие в страната са станали 15 тежки катастрофи, при които са загинали трима души, а 18 са ранени, по данни на МВР. В София са регистрирани 19 леки и едно тежко пътни произшествия, пострадал е един човек. От началото на годината 80 души са загинали, а 1378 са ранени при пътни инциденти в страната при 1099 тежки катастрофи.

Припомняме, че на 10 март 2026 г. жители на столичния квартал "Гоце Делчев" осъмнаха с пометени коли от шофьор, преминал през улицата с висока скорост. Видео, заснето от очевидец даде повод на хората да се съмняват дали не се крие истината. На него се вижда как от автомобила излиза жена и бяга от мястото на произшествието. В протоколите на полицията за нея не се споменава, а вината е приписана на мъж, който се появява по-късно до блъснатата кола. Хората се питат дали пък не се крие нещо по-сериозно. Според информация на СДВР 40-годишен мъж е поел вината и е санкциониран. Направен му е тест и е установено, че не е употребил забранени вещества. Глобен е за висока скорост. От полицията уточняват, че на място не е имало свидетели, а записите са пристигнали по-късно при тях, като в момента се разглеждат.