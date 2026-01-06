Тежки инциденти с пиратки: Двама мъже изгубиха частично зрението си

Двама мъже изгубиха частично зрението си заради пиратки, а друг пациент, изпаднал в кома след побой, е спасен от лекарите в столичната болница ИСУЛ. Във втория работен ден от 2026 г. медиците отчетоха тежкото новогодишно дежурство.

Забавление с висока цена

Двама мъже на по 43 години са изгубили изцяло зрението на едното си око заради инциденти с пиратки. Единият от пострадалите е бил на Нова година в Сандански, а другият в София. И двамата мъже са оперирани по спешност в ИСУЛ, но за съжаление разкъсванията са били толкова сериозни, че лекарите не са успяла да спасят зрението на пострадалото око.

"Често повтаряме, че пиротехническите средства травмират домашните животни, но нека не забравяме, че те нараняват фатално и хората. Всяка година по време на новогодишните празници, млади хора губят зрението си", коментира пред БГНЕС доц. д-р Борислав Кючуков, началник на Клиниката по очни болести на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ, която е и единствената с денонощен режим на работа по време на празничните дни.

Тежко празнично дежурство са имали и лекарите в Спешно отделение и в единствения Спешен УНГ кабинет, който също се намира в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Те са се борили за живота на 40-годишен мъж, в кома, след нанесен побой. Пациентът е докаран от екип на Спешна помощ без документи за самоличност. След 10 опита да бъде интубиран се е наложила трахеотомия - операция, при която се прави отвор директно в трахеята, обясниха от лечебното заведение. Екипът на доц. д-р Цветомир Маринов, д-р Стоян Димитров, д-р Мария Илиева, д-р Жюлиде Касабоглу и д-р Доника Панчева са успели да го спасят и от днес мъжът е преместен за по-нататъшно лечение в Клиника по лицево-челюстна хирургия в друга болница.

Общо 576 пациенти са били прегледани и обслужени от дежурните екипи на Спешно отделение в дните между 29 декември 2025 г. и 5 януари 2026 г. 532 са пациентите, които са преминали за периода през Спешния УНГ кабинет, а 264 са тези, които са потърсили помощ в Спешния очен кабинет.