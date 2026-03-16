Телефонна измама за над 56 000 лв.: Хванаха само мулето

16 март 2026, 10:48 часа
Телефонна измама за над 56 000 лв.: Хванаха само мулето

Мъж, съпричастен в извършването на телефонна измама, е задържан в Районното управление на МВР в Димитровград, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково, цитирани от БТА. На 14 март в управлението позвънила 73-годишна жена, която заявила, че на телефона на 75-годишния ѝ съпруг позвънил непознат, представил се за полицай. Той казал, че семейството е попаднало в списъка на измамниците и могат да получат обаждане. Такова последвало и от името на мним доктор, който съобщил, че дъщеря им е със счупена ръка и се нуждае от лечение. Трето обаждане последвало от мнимия полицай с въпрос колко пари имат. Жената споделила, че имат спестени 52 000 лева и 2000 евро. Дадени ѝ били указания да отиде от родното си село Крум до автогарата в Димитровград, където да остави на пейка събраната от нея сума, което и сторила

Куриерът е получил 280 евро

Снимка МВР

След като до другия ден сутринта никой не ѝ позвънил, тя се обадила в полицията и съобщила за случая. В хода на работата полицаите са заловили 37-годишен предполагаем куриер на измамниците, който прибрал парите от пейката.

Той признал, че бил нает за тази дейност и предал 280 евро, които му били заплатени за услугата. Работата по образуваното досъдебно производство продължава, допълват от полицията.

Последната осъществена измама в Хасковско бе в Симеоновград на 10 март, когато жена на 57 години от града бе измамена с 9600 евро чрез обещание за печалба от онлайн инвестиция.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова
