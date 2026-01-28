За часове: Хванаха ало измамник, съучастникът му се укрива

За броени часове криминалисти от РУ-Ботевград разкриха участници в телефонна измама, съобщават от ОДМВР София. Около 10.10 часа вчера 88-годишен жител на Ботевград съобщил в полицията, че е станал жертва на телефонна измама. Пред изпратените на адреса му служители на районното управление той разказал, че предния ден на домашния му телефон постъпило обаждане от непознат, който се представил за служител на енерго дружеството и го „предупредил“, че ще му бъде спрян токът. Непосредствено след това се получило второ обаждане от мъж, представил се за служител на МВР.

По старата схема

“Полицейският служител“ му обяснил, че се провежда полицейска акция за задържането на престъпници и трябва да помогне с пари за реализирането й, като го уверил, че след това парите ще му бъдат върнати.

Снимка МВР

Разтревожен, възрастният мъж събрал всичките си налични спестявания в размер на 4000 лева и 500 евро, сложил ги в найлонов плик и ги предал през балкона на жилището си на чакащия там непознат.

Криминалистите от РУ-Ботевград реагирали незабавно, предприели бързи оперативно-издирвателни действия, в хода на които влезли в дирите на извършителите – двама криминално проявени врачани.

При задържането му, единият предал отнетата сума, съучастникът му към момента са укрива от органите на реда. По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

