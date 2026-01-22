Спорт:

Удрял майка си и баща си: Задържаха 43-годишен мъж

22 януари 2026, 11:29 часа 289 прочитания 0 коментара
Удрял майка си и баща си: Задържаха 43-годишен мъж

Полицаи задържаха 43-годишен мъж от Каолиново след сигнал за упражнено домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен, цитирани от БТА. 

Около 1:50 часа тази нощ на ул.“ Хан Крум“ в каолиновския квартал „Боймир“, след възникнал скандал, мъжът нанесъл шамари на майка му и баща му, като им причинил лека телесна повреда в условие на домашно насилие. 

След получен сигнал в дежурната част на полицията в Каолиново мъжът е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в града. По случая е образувано досъдебно производство.

Още: Мъж заплаши с киселина съпругата си

Полицаи задържаха на 18 януари мъж на 44 години от Шумен, след като проявил агресия и нанесъл удари с ръце на 33-годишна жена, с която живее на семейни начала.

В началото на май миналата година директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Георги Гендов съобщи, че се отчита ръст със 118 процента при престъпленията в условията на домашно насилие през 2024 г. в Шуменско.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Пребил приятелката си на спирка в София: Мъж отива на съд

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Домашно насилие шамари задържан лека телесна повреда
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес