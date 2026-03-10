Любопитно:

Разследват престъпна група сводници в Банско

10 март 2026, 10:15 часа 277 прочитания 0 коментара
Под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Благоевград се провежда разследване срещу престъпна група за насилие и изнудване на жени за предоставяне на сексуални услуги.

През нощта на 07.03.2026 г. служители от ГД „Борба с организираната престъпност“ са неутрализирали дейността на организирана престъпна група, която с насилие и заплахи е изнудвала жени да предоставят сексуални услуги против волята им и да заплащат “такса спокойствие“ по 50 лева на ден, за да работят в гр. Банско.

В хода на проведеното разследване са извършени лични обиски, претърсени са автомобили, нощно заведение и частни квартири в гр. Банско.

В нощен  клуб са установени 3 лица, използвани за развратни действия и принудителен труд.

Намерени и иззети са тефтери с водено счетоводство на жени, предлагащи сексуални услуги, сума в размер  над 100 000 евро, мобилни телефони и други вещи, имащи отношение към воденото разследване.

Разпитани са свидетели, част от които пред съдия.

Привлечени към наказателна отговорност са четири лица, които с постановление на наблюдаващия прокурор са задържани до 72 часа с оглед осигуряването им пред Окръжен съд - Благоевград във връзка с предстоящо внасяне на искане за вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража“.

Спасиана Кирилова
Престъпна група трафик на жени сексуална експлоатация сводници
