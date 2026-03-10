Автобус горя край Казанлък, има затворен път

Инцидент с горящ автобус затвори временно движението по главния път между Стара Загора и Казанлък тази сутрин. Сигналът за произшествието е подаден около 9:00 часа, предаде БГНЕС.

По първоначални данни, автобусът е собственост на Тракийския университет и е пътувал в посока към Казанлък. Шофьорът е реагирал изключително бързо, след като усетил мирис на изгоряло в купето. Той е успял своевременно да отбие превозното средство встрани от пътното платно, което е позволило на всички пътници да слязат невредими.

На мястото веднага са изпратени два екипа на пожарната, които са поели гасенето на огъня. Към момента няма данни за пострадали хора, като щетите са само материални.

Движението в участъка остава спряно до пълното обезопасяване на трасето и приключване на работата на огнеборците. Пътна полиция регулира трафика и съветва шофьорите да използват обходни маршрути.

