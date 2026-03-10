Правителството на Гюров:

Андрей Янкулов: Въпросът за смяната на Сарафов не е политически

Затискащият с огромна тежест правосъдието ни въпрос за смяната на фактически изпълняващия длъжността главен прокурор не е партийно-политически. Неговото решаване не може и не бива да бъде предмет на политически договорки, за да бъде оставено да чака бъдещо преразпределение на силите, което да е в състояние да го постигне. Това заявява служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов в публикация във Фейсбук. Според Янкулов единственото, за което става дума, е възстановяването на някаква обикновена нормалност. “В която България би имала изпълняващ длъжността главен прокурор, който не действа като главен прокурор в нарушение на закона, признат е за такъв от върховните съдии и за него няма документално потвърдена информация,

че е говорил пред европейски прокурори на среща в рамките на важна дисциплинарна процедура как българската прокуратура разполага с доказателства за корупция на българския европейски прокурор“, допълни още служебният правосъден министър.

Няма обвинение срещу българският европрокурор

Янкулов каза още, че “обвинение за корупция на българския европейски прокурор българската прокуратура не е повдигнала“.

„Даваме ли си въобще сметка за сериозността на това разкритие, докато се занимаваме с какви ли не други повече или по-малко важни въпроси около публичната изява на българския европейски прокурор онзи ден? Останала впрочем без никакъв коментар ден по-късно от директно засегнатите от нея главен и градски прокурор“, допълни той.

Правосъдието ни се задушава

Правосъдието ни буквално се задушава под тежестта на това моментно състояние и за да си поеме въздух, то трябва да бъде час по-скоро преустановено, каза служебният правосъден министър.

Вчера от правосъдното ведомство посочиха, че Янкулов е заявил институционална подкрепа за всеки магистрат, който е готов да излезе с името си и да говори за зависимостите и криминалното влияние в съдебната система.

Екипът на министъра декларира своята подкрепа към нова гражданска инициатива за независима и свободна съдебна система. В подписката, в която се включват магистрати, юристи и представители на различни професии, се отправя призив към всички граждани и професионални общности “да застанат открито и трайно зад каузата за отвоюване на съдебната власт от сенките на беззаконието“, припомня БТА.

Спасиана Кирилова
