Теодора Георгиева: Колкото и пъти да повтарят една лъжа, тя няма да стане истина

Нов скандал около българския европрокурор Теодора Георгиева предизвика спешни реакции от страна на Министерството на правосъдието. Ведомството е поискало незабавни срещи с ръководството на Европейската прокуратура и с комисаря по правосъдието, за да получи критична информация относно сигнала за оказван натиск върху Георгиева.

Заместник-министърът на правосъдието заяви: „Поискана е спешна среща с ръководителите на Европейската прокуратура, тъй като изискваме от тях критична информация, за да анализираме и преценим последващите си действия. Изискана е спешна среща и с европейския комисар по правосъдието.“

Междувременно, Софийската прокуратура съобщи, че офисът на главния европейски прокурор Лаура Кьовеши е бил информиран за трима свидетели, които посочват връзката между Георгиева и бившия следовател Петьо Петров, известен като „Еврото“. В справката се съдържат извадки от показанията на тримата свидетели, които сочат ежемесечно предоставяне от „Пепи Еврото“ на сумата от 10 000 лева на магистрата „Теди Еврото“.

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов е предал сигнала на ад хок прокурора Антон Урумов, след като Георгиева публично е заявила, че е имало опити за натиск от страна на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Сезирано е и МВР.

От прокуратурата подчертават, че с действията на служебния министър се уронва престижа на българската прокуратура и се засяга авторитетът на Европейската прокуратура. Служебният министър Янкулов коментира: „Остава напълно неясно защо лицето, за което се твърди наличие още към юни 2025 г. на обосновано предположение за извършено корупционно престъпление, и досега не е привлечено в качеството на обвиняем?“

За bTV Теодора Георгиева заяви: „С времето всички обстоятелства ще станат ясни.“ По телефона тя добави: „Колкото и пъти да повтарят една лъжа, тя няма да стане истина. Това е. Правят се внушения, те са лъжа, но ми се приписват престъпления, което казах и от най-високата длъжност в прокуратурата – това е тежко умишлено престъпление.“ Висшият съдебен съвет не може да образува дисциплинарно производство срещу Георгиева, тъй като мандатът ѝ все още не е изтекъл.

