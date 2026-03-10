Хванаха с подкуп началник във варненския район "Приморски"

Служител на район „Приморски“ във Варна е привлечен към наказателна отговорност за поискан и приет подкуп от 1500 евро, съобщиха от Апелативната прокуратура в града. 31-годишният мъж е началник на дирекция в районната администрация. Според обвинението задържаният е поискал подкупа, за да упражни влияние за издаването на разрешително за поставяне на преместваем обект в „Приморски“.

ОЩЕ: Срещу солидна гаранция: Отменен е домашният арест на Никола Барбутов

Той е арестуван при специализирана операция, реализирана от служители на отдел „Икономическа полиция“ в края на миналата седмица, съобщи БТА.

Сигналът за искания подкуп е бил подаден в края на февруари. След това със съдействието на полицията потърпевшият е подготвил и предал парите. Тогава е задържан и началникът на дирекцията.

Работата по документиране и доказване на престъплението продължава и към момента под ръководството на Окръжната прокуратура във Варна. Междувременно Окръжният съд в града е определил на обвиняемия мярка „домашен арест“.

Към момента все още определението не е влязло в сила, тъй като тече срокът за протест и обжалване.