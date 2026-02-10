"Близките трудно ще приемат истината": Криминален журналист вярва на изнесените факти за трагедията "Петрохан и Околчица"

Изнесените факти от МВР и прокуратурата категорично сочат ритуално убийство и самоубийство, наличие на затворено общество – секта. Няма никакво съмнение за това. Друг е въпросът, че хората на вярват на институциите. Това мнение изрази криминалният журналист Кирил Борисов относно изнесените данни около намерените шест тела в хижа "Петрохан" и под връх Околчица.

Попитан как би коментирал данните за четири джипа, които са се качили към хижата, за които говорят приятел на една от жертвите и майката на едно от убитите лица, той отговори: Съболезнования на близките, но те много трудно ще приемат решението на близките си. Няма да искат да повярват много дълго време, че те се взели това решение под въздействието на гуруто си Ивайло Калушев, и търсят друго обяснение. С течение на времето те ще приемат това, което е“.

Експертът по сигурност Иван Анчев заяви от своя страна, че не би казал категорично в коя версия трябва да се вярва. „Тройно убийство е трагичен криминален акт и това предизвиква реакции в обществото, а държавата се крие. Ако още в началото бяха извадени някакви данни, можеше да бъде спасен живота на другите трима, намерени в кемпера. Но ние не знаем каква е отдалечеността на двете събития. Ако между тях има няколко дни, то можеше да има някакви резултати от органите на реда“, смята той.

Борисов заяви, че според него Околчица е символ и така е било по-героично. „Калушев е тръгнал с младите надежди“, предполага той.

От религиозна гледна точка Анчев обясни, че будизмът не насърчава самоубийството и освен това се казва, че ако отнемеш живота си се вселяваш в по-нисше животно.

Борисов смята, че точно това трябва да е в основата на разследването. Той смята, че службите са знаели какво се е случвало на Петрохан, но са подценили ситуацията.