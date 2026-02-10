Оставката на Румен Радев:

Проучване: Как кафето и чаят могат да защитят мозъка

Пиенето на няколко чаши кафе или чай дневно може да помогне за запазване на мозъчната функция и за предотвратяване на деменция, предаде агенция Ройтерс, цитирайки изследване, публикувано в научното списание JAMA. Хората с най-висок дневен прием на кафе, съдържащо кофеин, са показали с 18 процента по-нисък риск от развитие на деменция в сравнение с тези с най-нисък прием на кафе, показват резултатите от проучването, базирано на отговорите на 132 000 възрастни в САЩ, проследени в рамките на четири десетилетия.

Изследването установява също, че участниците с най-висок прием на кофеинови напитки са имали по-нисък дял (с близо 2 процентни пункта) на проблеми с паметта или мисленето в сравнение с хората с най-нисък прием. Резултатите са били сходни и при консумацията на чай, съдържащ кофеин.

Въпреки че резултатите са окуражаващи, проучването не доказва, че кофеинът предпазва мозъка, подчертават учените. „Мащабът на ефекта на кофеина, ако изобщо има такъв, е малък и има други, по-добре документирани начини за защита на когнитивната функция с напредване на възрастта“, казва в изявление ръководителят на изследването д-р Даниел Ван от Харвардското медицинско училище.

Факторите, свързани с по-нисък риск от деменция, включват физическа активност, здравословно хранене и адекватен сън, показват предишни изследвания.

„Нашето проучване демонстрира, че консумацията на кафе или чай с кофеин може да бъде едно от парчетата от този пъзел“, каза Ван. Положителните резултати са най-силно изразени при участниците, които консумират две до три чаши кафе с кофеин или една до две чаши чай с кофеин дневно, съобщават изследователите.

Участниците, които пият кафе с кофеин, показват и по-добри резултати при някои обективни тестове за когнитивна функция.

Необходими са допълнителни изследвания, за да се потвърдят факторите и механизмите, отговорни за тези констатации, посочват учените. Те отбелязват също, че биоактивните съставки в кафето и чая, като кофеин и полифеноли, се очертават като възможни фактори, които намаляват възпалението и увреждането на нервните клетки, като същевременно предпазват от когнитивен упадък, пише още Ройтерс, цитирани от БТА.

Ева Петрова
