Защо шестимата се разделиха, за да се стигне до убийство със самоубийство: Анализ за трагедията "Петрохан"

Диаметрално се преобърнаха нещата по случая „Петрохан“ и за цялата ми кариера досега такова самоубийство не съм виждал. Престъпления с много убийства и трупове е имало и вероятно ще има, но такова масово нещо не съм срещал, което ме изненадва. Първите трима най-вероятно са се самоубили, но аз съм учуден защо шестимата са се разделили и накрая пак се стига вероятно до две убийства и самоубийство на Околчица. Това заяви бившият градски прокурор Николай Кокинов пред bTV.

Още: Умишлен монтаж или камерата толкова си може: Съмнения за един от записите по случая "Петрохан"

Според него и шестимата вероятно са били провокирани и притеснени, за да се стигне до такъв трагичен резултат.

Николай Кокинов смята, че този тип престъпления, когато няма видими доказателства, е дума срещу дума. „Случаят е предначертан изход“, добави бившият градски прокурор.

Той посочи още, че има много неизвестни опорни точки в трагедията „Петрохан“, тъй като от записите не се предполага напълно, че след като се сбогуват „по мускетарски“, ще се стигне до убийства и самоубийства.

Сбогуване "по мускетарски" и накрая убийства със самоубийства

Снимка: БГНЕС

Още: Бащата на 15-годишния Александър: Не съм си променил мнението за Калушев

Доц. Милен Иванов, бивш заместник-ректор на Академията на МВР, заяви, че това, което са споделили разследващите са, че са наясно как е извършено престъплението, но проблем остават мотивите за шесторното убийство.

Според него да се прави интерпретация според думите на свидетели, отново би могло да ни доведе до някаква фикция в шесторното убийство, което нямало да бъде рационално. „Няма как в няколко кадъра да се прави извод за поведението на хората. На пресконференцията вместо да се прекратяват интерпретациите, тя ги засили. На базата на кадрите да правим изводи, че са се сбогували и че ще започнат да палят хижата и че ще се самоубиват, е абсурдно“, коментира доц. Милен Иванов.

Социалният антрополог Харалан Александров посочи, че изправени пред такова ужасяващо събитие без живи свидетели, сме поканени да фантазираме и да обясняваме каквото искаме. „Това, което аз виждам е развихряне на конспиративното въображение“, коментира Александров.

Според него има нещо много перверзно в цялата история – нормализацията на перверзните практики и култура. „Нека хората оставят тези, които са загубили близките, да ги изтъгуват, да се успокоят и да оставят разследването на следствието“, призова Харалан Александров.

Още: Майката на Николай Златков: Убийството е извършено професионално, станали са свидетели на нещо