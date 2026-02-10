"Свидетелите се превръщат в съучастници": Гняв след опита шофьорът на АТВ убиец да бъде освободен

Повечето пътни убийци в България дори не биват задържани в ареста. В редките случаи, когато, заради засилен обществен интерес, това се случи, след няколко седмици или месеци започват опити извършителя да бъде измъкнат.

Това заявяват в открито писмо от Сдружение "Ангели на пътя", които твърдят, че се прави "опит за освобождаване на поредния пътен убиец".

Става дума за случая от 14 август 2025 г., когато 35-годишната Христина от Пловдив и нейния 4-годишен син бяха пометени в Слънчев бряг от атракционно бъги, управлявано от 18-годишния Никола Бугазлиев, който е карал АТВ-то под въздействието на наркотици.

На 3 септември Христина умира. Марти остава в кома, а в момента е инвалид.

Уговорените свидетелски аргументи

Според сдружението вчера, на 9 февруари, се направи нов опит Бургазлиев да бъде освободен.

В писмото пише, че този опит се мотивира със свидетелствата на "приятели, познати, съседи, колеги и подкупени хора, които, в зависимост от възрастта на извършителя", говорят в негова полза с няколко традиционни и установени аргумента:

"Има чисто съдебно минало".

"Направил е самопризнания"

"Оказал е съдействие"

"Е момче с добри характеристични данни"

"Изразява съжаление и заслужава да получи шанс да продължи с живота си"

"Е преминал през психологична експертиза, която показва категорично разкаяние и силен стрес след случилото се"

"Получава паник атаки вследствие на катастрофата, сърцебиене, изпотяване и други и има нужда от лечение"

"Поздравява съседите и чисти около блока"

"Е състадателен и се грижи за животните"

"Е добър ученик"

"Иска да следва в университет"

"Трябва да се грижи за баба си, която е на легло"

"Трябва да отгледа малкото си дете"

От сдружението се възмущават, че вчера в съда в Бургас като свидетел е била призована дори класната ръководителка на Бургазлиев Светлана Димитрова.

"Никола учи добре. Като за моя изненада той съчетаваше добре спорта и учението. Не е отсъствал без причина. Нямало го е, когато е бил на мачове или лагери. Всички колеги имат положително отношение към него. Винаги се е държал добре, не е бил агресивен и е бил винаги разумен", заяви в съда тя.

Източник: БГНЕС

"Ангели на пътя" посочват, че в съда са били призовани и съученици на обвиняемия.

"Хора като тях са една от причините за високите нива на смъртност и тежък травматизъм по българските пътища през последните десетилетия. Те са използвани от адвокатите и семействата на убийците по един безскрупулен начин, по който през последните десетилетия хиляди пътни убийци бяха освободени. Първо от ареста, а после от отговорност!", се казва в позицият.

Според недоволните с думите и действията си тези хора пречат на целите на наказанията, формулирани в Наказателния кодекс, а именно извършителят да се поправи и превъзпита.

"Не се превръщайте в съучастници"

"Резултатите ги виждаме и чуваме всеки ден – нови и нови убити и осакатени невинни от хилядите пътни престъпници, пътни рецидивисти и пътни убийци! Станали такива заради чувството на абсолютна безнаказаност и заради имитацията на наказания под формата на условни присъди и кратки, уж, ефективни, в общежития!", се казва още в писмото.

От сдружението призовават всеки, който познава Никола Бургазлиев, да запази неутрална позиция и да не участва в последващи опити да бъде оневинен.

"Не се превръщайте в съучастници в екзекуцията на една невинна млада жена и в съсипването на живота на детето ѝ и на цялото ѝ семейство! Част от вас вече са родители, други ще бъдете след време! Ако можете да превъртите живота си като лента напред и утре се видите на мястото на Хриси и Марти, размазани от следващ Никола Бургазлиев, отново ли бихте се застъпили за освобождаването му днес?", призовават от сдружението.