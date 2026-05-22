"Трудно би могъл да бъде разпознат": Разпространиха кадри от ареста на Васил Михайлов

22 май 2026, 21:47 часа
Снимка: МВР
ГДБОП публикува кадри от задържането на прокурорския син Васил Михайлов. Той беше арестуван при акция в столичния квартал "Свобода". 

„Примката се затегна! Белезниците щракнаха. Преди месец ви казах, че работим по този случай. Издирваният беглец от закона, познат с прякора "Прокурорския син“, току-що беше заловен от ГДБОП", написа във Фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев.

„Работата по случая продължава повече от два месеца. Колегите проведоха поредица от изключително сложни и опасни оперативно-издирвателни мероприятия, в резултат на които днес късно вечерта лицето беше локализирано на територията на София и същият беше задържан“, каза Мартин Златков, директор на ГДБОП.

Най-вероятно става въпрос за един от адресите, които е посещавал с цел да се укрива, допълни той. „На Михайлов му е оказвано съдействие от мрежа от хора. Това е въпрос на изясняване“, обясни Златков.

„Очевидно е променил външността си, направил е всичко възможно да затрудни органите на МВР по неговото издирване и задържане. Има брада и дълга коса. Трудно би могъл да бъде разпознат от случайни граждани на улицата и дори хора, които го познават“, поясни още директорът на ГДБОП.

Предстои Васил Михайлов да бъде разпитан, а след това ще бъде предаден на съдебните власти, тъй като има влязла в сила присъда.

„Предстои привеждането на Васил Михайлов в затвора за изтърпяване на наложено ефективно наказание от 1,8 години „лишаване от свобода“, съобщиха за bTV от прокуратурата. „Прокуратурата ще предприеме всички необходими действия и по останалите производства спрямо Михайлов - едно в съдебна фаза, по което Софийски районен съд е постановил 4 години „лишаване от свобода“, както и по водени срещу лицето други досъдебни производства“, съобщиха още от държавното обвинение.

Задържането на прокурорския син коментира и вътрешният министър Иван Демерджиев. „Когато държавата си е на мястото, резултатът се вижда. След месеци издирване т.нар. прокурорски син Васил Михайлов е задържан. Благодаря на колегите от Министерството на вътрешните работи. Изключителна операция, голяма координация и професионализъм“, написа във Фейсбук Демерджиев като разпространи видео и снимки от ареста.

