Истински полицейски екшън: Хванаха известен наркодилър в столичен квартал

22 май 2026, 15:57 часа 1378 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Истински екшън се разигра в ж.к. „Лагера“ в София. Районът буквално е почернял от полицейско присъствие, предаде БНТ. 

Свидетели разказват, че след кратко преследване около десетина цивилни служители на полицията са задържали Марто Боксьора, известен в района като местния наркодилър.

По първоначални данни у него е открито голямо количество различни наркотици.

Веднага след задържането столични полицаи са започнали акция в района и претърсват няколко адреса, свързани с приближени на Боксьора.

Наркотици Наркодилър Полицейска акция арестуван
Спасиана Кирилова Редактор
