Истински полицейски екшън: Хванаха известен наркодилър в столичен квартал

Истински екшън се разигра в ж.к. „Лагера“ в София. Районът буквално е почернял от полицейско присъствие, предаде БНТ.
Свидетели разказват, че след кратко преследване около десетина цивилни служители на полицията са задържали Марто Боксьора, известен в района като местния наркодилър.
По първоначални данни у него е открито голямо количество различни наркотици.
Веднага след задържането столични полицаи са започнали акция в района и претърсват няколко адреса, свързани с приближени на Боксьора.
