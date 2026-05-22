Истински полицейски екшън: Хванаха известен наркодилър в столичен квартал

22 май 2026, 15:57 часа 1378 прочитания

Истински екшън се разигра в ж.к. „Лагера“ в София. Районът буквално е почернял от полицейско присъствие, предаде БНТ.

Свидетели разказват, че след кратко преследване около десетина цивилни служители на полицията са задържали Марто Боксьора, известен в района като местния наркодилър.

По първоначални данни у него е открито голямо количество различни наркотици.

Веднага след задържането столични полицаи са започнали акция в района и претърсват няколко адреса, свързани с приближени на Боксьора.

