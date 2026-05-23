Прокурорският син вече разбра удобна ли е килията в София

Васил Михайлов, по-известен като "прокурорския син", вече е предаден на Главна дирекция “Охрана” на Министерството на правосъдието, защото има влязла в сила присъда. Рано тази сутрин е бил приведен в затвора в София, предаде БНТ. ГДБОП задържа Васил Михайлов от Перник малко след 20:00 часа снощи в столичния квартал "Свобода". Повече от 10 месеца прокурорският син се укриваше от правосъдието. Още: Васил Михайлов не е Худини, за да изчезва: Адвокат съзря полицейски чадър и помагачи

Белезниците щракнаха

Снимка: БГНЕС

Още: "Трудно би могъл да бъде разпознат": Разпространиха кадри от ареста на Васил Михайлов

Полицаи от ГДБОП заловига късно снощи Васил Михайлов, съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев. Станал известен като „прокурорският син“, той бе обявен за издирване от юни миналата година. „Примката се затегна! Белезниците щракнаха. Преди месец ви казах, че работим по този случай. Издирваният беглец от закона, познат с прякора "Прокурорския син", току-що беше заловен от ГДБОП“, написа на профила си във Facebook главният секретар на МВР Георги Кандев, като добави и снимка на Михайлов.

От юни миналата година прокурорският син е обявен за общодържавно издирване, все още се издирва и не е намерен. Той правеше и видеообръщения. Софийският градски съд вече го осъди на 1 година за закани за убийство на бившата му приятелка, а Районният съд го осъди на четири години затвор за серия от побои.

В края на март стана ясно, че издирваният Васил Михайлов е опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП. Заедно с още двама мъже той влязъл в къщата му в пернишкото село Люлин и се опитал да се саморазправи. Според местни жители е имало и опит за палеж.

"Опитали са се да нападнат с бухалки нашия колега, той и баща му са използвали огнестрелно оръжие. Стрелял е във въздуха и това е принудило тези хора да побягнат обратно към колата, да избягат от селото и управлявайки колата и пътувайки по черен път - изоставят колата", разказа тогавашният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Още: "Белезниците щракнаха": Арестуваха прокурорския син Васил Михайлов