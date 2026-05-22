Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

"Белезниците щракнаха": Арестуваха прокурорския син Васил Михайлов

22 май 2026, 20:17 часа 514 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Белезниците щракнаха": Арестуваха прокурорския син Васил Михайлов

Полицаи от ГДБОП са заловили Васил Михайлов, съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев. Станал известен като „прокурорският син“, той бе обявен за издирване от юни миналата година.

Още: Прокурорският син от Перник нападнал служител на ГДБОП, издирването се затяга

„Примката се затегна! Белезниците щракнаха. Преди месец ви казах, че работим по този случай. Издирваният беглец от закона, познат с прякора "Прокурорския син", току-що беше заловен от ГДБОП“, написа на профила си във Facebook главният секретар на МВР Георги Кандев, като добави и снимка на Михайлов.

От юни миналата година прокурорският син е обявен за общодържавно издирване, все още се издирва и не е намерен. Той правеше и видеообръщения. Софийският градски съд вече го осъди на 1 година за закани за убийство на бившата му приятелка, а Районният съд го осъди на четири години затвор за серия от побои.

Още: Това е човек, който е изключително агресивен и не се спира пред нищо

В края на март стана ясно, че издирваният Васил Михайлов е опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП. Заедно с още двама мъже той влязъл в къщата му в пернишкото село Люлин и се опитал да се саморазправи. Според местни жители е имало и опит за палеж.

Още: "Васил Михайлов е скрит, готви се да напусне страната": Опасенията на адвокат на заплашваните

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Опитали са се да нападнат с бухалки нашия колега, той и баща му са използвали огнестрелно оръжие. Стрелял е във въздуха и това е принудило тези хора да побягнат обратно към колата, да избягат от селото и управлявайки колата и пътувайки по черен път - изоставят колата", разказа тогавашният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ГДБОП арест Васил Михайлов прокурорски син Георги Кандев
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес