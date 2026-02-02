Началникът на Софийския затвор иска да пусне Брендо предсрочно

Ръководството на Софийския затвор е внесло искане за условно предсрочно освобождаване на осъдения за наркотрафик Евелин Банев, известен като Брендо. Информацията беше разпространена от "Евроком", а от Софийския градски съд потвърдиха за, че по темата вече е образувано дело. Производството е започнало по предложение на началника на софийския затвор Борислав Чорбански, регистрирано е на 27 януари и е разпределено на съдия Стоян Михов.

В мотивите си началникът на затвора посочва, че Банев е изтърпял повече от половината от наложеното му наказание и има данни за трайна положителна промяна в поведението му. Според оценката, целите, заложени в плана за изпълнение на присъдата, са постигнати, дефицитите в проблемните зони са преодолени, а рискът от рецидив е редуциран от среден към нисък. Още: Окончателно: Ясно е колко години ще лежи Брендо в затвора

По всички приключили производства в България, Италия и Румъния Евелин Банев е с общо наказание от 10 години и 6 месеца лишаване от свобода. Срещу него има три влезли в сила присъди за наркотрафик и пране на пари. В България той получи 6-годишна присъда през 2018 г., година по-рано италиански съд го осъди на 20 години затвор за участие в международен трафик на кокаин, а в Румъния е с още една присъда от 10 години лишаване от свобода.

Банев се предаде на българските власти през юни 2024 г., след като в продължение на шест години беше обявен за издирване. До момента той е прекарал зад решетките по-малко от две години. Още: Брендо може да лежи и по-малко от 10 години: Говори криминален журналист

През 2021 г. Брендо беше открит в къща в близост до Киев, където е пребивавал с фалшива самоличност. По данни на разследващите в имота е функционирала нарколаборатория. Българските власти поискаха екстрадицията му, но украински съд отказа, след като се установи, че Банев е придобил украинско гражданство.

В рамките на настоящото производство предстои съдът да прецени дали осъденият действително отговаря на законовите условия за предсрочно освобождаване и дали коректно е изчислен срокът на изтърпяното наказание. Според "Евроком" Банев е бил задържан около година и половина в Италия, период, който следва да бъде приспаднат от общото наказание, но същото време е било отчетено и като излежано в България.

Дори и да бъде прието, че повече от половината от присъдата е изтърпяна, това не задължава съда автоматично да уважи искането, ако прецени, че процесът на поправяне не е приключил.