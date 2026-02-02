Осем души, сред които две деца, пострадаха при катастрофа в Ямболско

Осем души пострадаха при катастрофа до ямболското село Калчево. Сред тях са две деца на 4 и на 5 години, както и трима мъже и три жени на възраст между 29 и 61 години. Сигналът за инцидента е подаден около 18 часа. Лек автомобил е навлязъл в насрещната лента за движение и се е ударил последователно в друга кола и в пътнически бус. Пострадалите при инцидента са приети в спешното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение "Св. Пантелеймон", но няма в тежко състояние.

Извършени са необходимите прегледи, изследвания и образна диагностика. Под наблюдение в болницата ще остане само едното дете. за другите не се налага хоспитализация, уточниха от лечебното заведение. Пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни. Вероятната причина за инцидента е заледения път.

Временно е ограничено движението в участъка от Ямбол до кръговото кръстовище за село Калчево. На място има полицейски екипи, които регулират движението.

