Изплуват страховити подробности за тройното убийство в хижа край Петрохан

Трима мъже са простреляни в главата и до телата им са открити оръжия. По информация на bTV те са на 45 г, 49 г. и 51 г. Телата им са открити близо до вратата на хижата. Хижата е опожарена, вторият етаж все още е димял, когато са стигнали екипите.

Още: Зловещо: Три тела са намерени в хижа до прохода "Петрохан"

След постъпилия сигнал са се сформирали екипи. На място се установява опожарена част от бившата хижа Петрохан, която в момента се стопанисва от частно лице. Текат огледи и проверки. Телата не са овъглени, съобщи пред журналисти старши комисар Тихомир Ценов, директор на областна дирекция на МВР София.

Още: Ужасяващо убийство с брадва в Койнаре, има задъжан

По информация на bTV вчера вечерта от района на хижата са се чули множество изстрели. Сигналът за откритите тела е подаден към 11:40 ч. На място са изпратени и прокурори от Окръжна прокуратура-София. Хижата се намира на труднодостъпно място, в гориста местност.