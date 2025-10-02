Войната в Украйна:

Влак прегази мъж на жп линията край Благоевград

02 октомври 2025, 20:52 часа 237 прочитания 0 коментара
Бързият влак София - Петрич прегази мъж на жп линията край благоевградския квартал "Струмско". Инцидентът е станал малко преди 19:00 часа. По първоначална информация мъжът е загинал на място. На място екипи на полицията разпитват машиниста за случилото се. Вероятно става въпрос за самоубийство, предаде БНТ.

Във влака за Петрич има около 28 пътници. За тях е направена организация да бъдат превозени с автобус.

