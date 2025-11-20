След видеоклип в мрежата: Хванаха нарушител с тротинетка

Служители на Пътна полиция в Ямбол установиха водач на електрическа тротинетка, заснет да нарушава правилата за движение в клип, публикуван в социалните мрежи. Нарушителят е открит след анализ на кадрите и записи от общинските камери за видеонаблюдение, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Нарушението е заснето от видеорегистратор в автомобил на гражданин. Извършеное е на 9 ноември, около 11:15 ч., на едно от натоварените кръстовища в града – това на ул. „Граф Игнатиев“ и ул. „Търговска“. Мъж с електрическа тротинетка извършва ляв завой при червен сигнал на светофара, като застрашава други участници в движението.

Извършителят на опасната маневра – 23-годишен местен жител – е идентифициран и санкциониран. Освен това той е управлявал и без задължителната защитна каска. За нарушенията му е съставен акт, а предвидената глоба е 200 лева, посочиха от полицията.

В Ямбол е забранено карането на електрически тротинетки и скутери в пешеходните зони, паркове, градини и тротоари, припомня БТА. Санкциите бяха удвоени с решение на Общинския съвет през юни т.г., като за първо нарушение са 100 лева, а при повторно – 200 лв.

