Студио Actualno:

След видеоклип в мрежата: Хванаха нарушител с тротинетка

20 ноември 2025, 14:36 часа 371 прочитания 0 коментара
След видеоклип в мрежата: Хванаха нарушител с тротинетка

Служители на Пътна полиция в Ямбол установиха водач на електрическа тротинетка, заснет да нарушава правилата за движение в клип, публикуван в социалните мрежи. Нарушителят е открит след анализ на кадрите и записи от общинските камери за видеонаблюдение, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Още: Паднал на платното: Пиян мъж катастрофира с тротинетка

Нарушението е заснето от видеорегистратор в автомобил на гражданин. Извършеное е на 9 ноември, около 11:15 ч., на едно от натоварените кръстовища в града – това на ул. „Граф Игнатиев“ и ул. „Търговска“. Мъж с електрическа тротинетка извършва ляв завой при червен сигнал на светофара, като застрашава други участници в движението.

Извършителят на опасната маневра – 23-годишен местен жител – е идентифициран и санкциониран. Освен това той е управлявал и без задължителната защитна каска. За нарушенията му е съставен акт, а предвидената глоба е 200 лева, посочиха от полицията.

Още: Погват шофиращите тротинетки вечер

В Ямбол е забранено карането на електрически тротинетки и скутери в пешеходните зони, паркове, градини и тротоари, припомня БТА. Санкциите бяха удвоени с решение на Общинския съвет през юни т.г., като за първо нарушение са 100 лева, а при повторно – 200 лв.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Нарушение след нарушение: С тротинетка на магистралата и то през нощта (СНИМКА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
глоба полиция електрическа тротинетка нарушител
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес