20 ноември 2025, 16:04 часа 388 прочитания 0 коментара
За 5 дни: 67 задържани за наркотици в София

На територията на столицата се провежда специализирана полицейска операция срещу разпространението, производството и съхранението на наркотични вещества, съобщиха от полицията, цитирани от БГНЕС. За последните пет дни са задържани 67 души, част от които са клиенти и няколко дилъри. Образувани са 58 бързи и 7 досъдебни производства срещу разпространението на наркотични вещества. Криминалисти от сектор „Наркотици“ провели разследване след получена оперативна информация за мъж и жена, които живеели на семейни начела и разпространявали наркотични вещества.

В хода на воденото разследване са установени мъж на 50 години и 31-годишна жена, както и обитаваните от тях адреси в столичния квартал „Дружба“ и във вилна зона „Симеоново“.

Изхвърлили дрогата от колата

Проведена е специализирана полицейска операция, на 18 ноември около 20:00 часа е задържан 35-годишен клиент с доза кокаин в дружба. Полицаите продължават наблюдение на адреса, когато отпред паркира лек автомобил, в който 50-годишният мъж се качил и потеглили.

Снимка МВР

В подходящ момент полицаите предприемат действия по „тампониране“ на автомобила, с цел да избягат, удрят два служебни автомобила и изхвърлят от колата наркотици.

След кратко преследване мъжете са задържани. Последвали процесуално-следствени действия на двата адреса, намерени и иззети са около 150 грама амфетамин, 15 грама кокаин и 10 грама марихуана и сумата от 4200 лева, над 1300 швейцарски франка и 5300 евро и две електронни везни.

Отказал тест за наркотици

На 15 ноември служители на Шесто РУ спрели лек автомобил в района на бул. „Цар Освободител“. Полицаите извършили проверка на 26-годишния водач, който отказал да му бъде направен тест за наркотици.

При личен обиск в него са открити и иззети различни по вид наркотици и сума пари. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354 от НК.

В хода на специализираната операция на 19 ноември служители на Трето РУ са задържали 37-годишен мъж, в който са намерени и иззети 24 дози различни наркотици.

Малко по-рано същия ден полицаи от Седмо РУ задържали 19-годишен. В жилището му са намерени и иззети плик с марихуана, множество таблетки, два плика с вещество на прах и бучки.

Двамата мъже са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Наркотици арестувани Наркодилъри специализирана полицейска акция
