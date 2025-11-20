Студио Actualno:

Автомобил помете трудноподвижен пешеходец в София (ВИДЕО, 18+)

20 ноември 2025, 12:36 часа 182 прочитания 0 коментара

Тежък пътен инцидент е станал в сряда (19 ноември) в София. Трудноподвижен пешеходец е бил блъснат на пешеходна пътека в кв. "Драгалевци". Това се е случило пред голяма търговска верига. Човекът е починал, става ясно от публикация в групата "Катастрофи в София" във Facebook.

Публикувано е и ужасяващо видео, на което се вижда как възрастен мъж с бастун пресича на пешеходна пътека. Една кола спира, за да мине пешеходеца, но друга го блъска.

Actualno.com потърси МВР и СДВР за повече информация, но до момента на публикуване на материала не сме получили информация с подробности за тежкия инцидент.

Стряскащи данни

При катастрофи в страната през изминалото денонощие са ранени 16 души, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 14.  

В София са регистрирани 35 леки катастрофи и четири тежки, загинали няма, а ранените са петима.

От началото на месеца са станали 317 катастрофи с 27 загинали и 396 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5948, загиналите са 399, а ранените 7407. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 18 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

 

 

Виолета Иванова
