Планът за отстраняване на Коцев от кметския пост "по втория начин" може и да не успее

След решението за конвоиране на варненския кмет Благомир Коцев обратно в морската столица и заплитането на съдебната сага около политическия му арест, казусът с възможното отстраняване от длъжност на кмета също е под въпрос. Причината - след няколко месеца в ареста, а накрая и в Софийския затвор, все още не е започнал процес срещу него, а това е възможно да отнесе случая извън страната да стигне до Съда на Европейския съюз (СЕС).

По данни на "Капитал" каквото и да е решението на Общинската избирателна комисия в града по исканията за отстраняване на кмета, то със сигурност все едната страна ще обжалва. Ако ОИК отстрани Коцев, той със сигурност ще обжалва решението пред Върховния административен съд, докато ако го остави на поста, то жалбоподателите по двата сигнала срещу Коцев ще обжалват също.

Подобен казус в България досега е само този на отстранения преди години кмет на Галиче Ценко Чоков, но спецификата на случаите е твърде различна. Което най-вероятно ще наложи изпращане на преюдициално запитване до СЕС за статута и правомощията на избран кмет, пише още изданието. Подобна стъпка ще спре производството пред българската юрисдикция до произнасянето на Съда на Европейския съюз. Така на практика отстраняването като тема изглежда, че няма да има окончателно решение скоро.

А какво става с властта?

В сряда Върховният касационен съд (ВКС) изпрати делото срещу Благомир Коцев във Варненския окръжен съд. Всъщност съдебните хватки имат и конкретна цел - според "Продължаваме промяната - Демократична България", които организират и протест под надслов "Не оставяй демокрацията зад решетките" в четвъртък, видяха опит за отстраняване на кмета по "втория" начин.

Причината - Коцев беше задържан на 8 юли 2025 г. Оттогава до 11 ноември функциите изпълняваше заместникът му Павел Попов. На 12 ноември той съобщи на пресконференция, че Благомир Коцев вече ще бъде кмет на Варна от ареста, с което става първият български градоначалник, който подписва административни актове, докато е с мярка за неотклонение. Досега подобен прецедент не е имало.

Ходът се наложи, след като в ОИК - Варна, бяха подадени последователно две жалби с искане кметът да бъде отстранен от поста. Сигналите стъпват на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Разпоредбите предвиждат, че пълномощията на кметовете се прекратяват в 13 определени хипотези: подаване на оставка, смърт, конфликт на интереси, влязла в сила присъда и други, но една от тях е "неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец".

В случая с Коцев хипотеезата за "неоснователно отсъствие от работа" звучи нелогично, но въпреки това от ОИК - Варна са поискали справка от общината и от Общинския съвет за продължителността на полагаемия отпуск на кмета, както и за заповедите за заместване, които е издал. По информация на "Капитал" от документацията става ясно, че кметът е ползвал само 8 дни неплатен отпуск. Хипотезата на ЗМСМА, която предвижда отстраняването му обаче е 30 дни неоснователно отсъствие от работа. "Тези дни не са достатъчни, за да бъде отстранен и да се направи аналогията с Ценко Чоков, която се прокарва в единия сигнал - случаите се отличават един от друг", коментира член на ОИК, цитиран от изданието.

Хитри юридически ходове

Казусът възникна след сигнала до комисията на Биляна Якова-Атанасова, която междувременно е и един от свидетелите на прокуратурата срещу Коцев в делото срещу него. В сигнала е цитирана практика на Върховния административен съд, според която кметовете на населени места не могат да прехвърлят в следваща година неползваната част от годишния си платен отпуск и нямат право на неплатен, защото са на публични изборни длъжности. Цитираната практика е от делото срещу отстранения преди 9 години кмет на Галиче Ценко Чоков, а в момента Благомир Коцев ползва именно неплатен отпуск.

Случаят "Галиче" е от 2017 г., но води началото си година по-рано. Той беше арестуван по обвинение за организирана група за рекет, побои и лихварство, а докато течеше производството, беше с мярка "задържане под стража" (впоследствие променена на домашен арест). Тъй като не можеше да ходи на работа, ползваше неплатен отпуск, а ОИК - Бяла Слатина, отказа да прекрати предсрочно правомощията му във връзка с хипотезата за "системно неизпълнение на служебните задължения". Впоследствие обаче казусът стигна до ВАС и върховният съд задължи ОИК да прекрати правомощията на Чоков.

Именно на този прецедент се позовава и вторият сигнал срещу Коцев.

Прехвърлените дни отпуск: над 30

След като са установили, че Коцев е ползвал само 8 дни неплатен отпуск и на това основание не може да бъде освободен от поста, защото изискването на закона е експлицитно - 30 дни, от ОИК са изследвали и платеният отпуск, който е обсъден в решението на ВАС по казуса Ценко Чоков.

Именно там съществува проблем, а юристите са на различни мнения. Коцев е ползвал над 35 дни отпуск, прехвърлен от предишни години. Според част от юристите, кмет няма проблем да ползва прехвърлен отпуск по реда на чл. 176 от Кодекса на труда. Други техни колеги обаче твърдят, че тази хипотеза е неизползваема, защото разпоредбата на закона предвижда, че прехвърлянето на отпуск става с разрешението на работодателя. Оттук възникват и различните мнения: кметовете не са на трудово правоотношение, те заемат позициите си на основание мандат, след проведен избор. От което следва, че работодател са избирателите.

Именно по тази причина юристи смятат, че какъвто и да е развоят на събитията в ОИК, при обжалване на решението пред ВАС (без значение от коя страна) ще се стигне до преюдициално питане до Съда на ЕС.

