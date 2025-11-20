След 16 години иманярска мафия: Спипаха артефакти за милиони

Артефакти стойност 100 млн. евро на черния пазар са открити в София. Това съобщи на брифинг Ангел Кънев, заместник градски прокурор.

Сред тях има предмети, които са част от световното и българското културно наследство, допълни зам.-главният прокурор.

Става въпрос за открито злато под формата на монети и инвестиционно злато.

Мрежа от години

Престъпната мрежа действала над 16 години.

"Един такъв казус обичайно се разследва над 10 години. Но целта е да се опази културното наследство и да се върне на държавите по произход", заяви той.

Резултатите от мащабна международна операция срещу дейността на организирани престъпни групи, свързани с трафик на културни ценности и пране на пари бяха представени по време на брифинга.

Властите у нас започват и данъчни проверки на всички обвиняеми лица по българското законодателство, тъй като са притежавали инвестиционно злато за милиони.

Източник: БГНЕС

Международна операция

Операцията е реализирана в рамките на международна оперативна работна група, координирана от Европол и с водещото участие на ГДБОП. Била е осъществена под надзора на Софийска градска прокуратура.

В разследването взеха участие и представители на НСлС и ДАНС. На международно ниво са участвали национални органи от Германия, Италия, Гърция, Франция, Великобритания, Албания и България, предаде Дарик.

Акцията беше координирана от координационни центрове в София и в Евроджъст, Хага (Нидерландия).